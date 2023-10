Britney Spears contó lo que sufrió para comer por dos años por culpa de su padre

"La ironía radica en que teníamos un mayordomo, un lujo extravagante, y yo le suplicaba por comida real. Así que durante dos años, prácticamente solo consumí pollo y verduras enlatadas. Dos años es una eternidad para no poder disfrutar de lo que anhelas, especialmente cuando es tu cuerpo, tu trabajo y tu esencia los que generan los ingresos para mantener a todos. Pasé dos años deseando unas simples papas fritas y escuchando negativas. Me parecía profundamente humillante", expresa Britney Spears en sus memorias.

En "The Woman in Me", Britney rememora con tristeza la extensa etapa en la que fue sometida a una dieta extremadamente estricta. A pesar de sus anhelos de darse el gusto de comida chatarra en ocasiones, sus deseos fueron ignorados, incluso cuando era ella quien proporcionaba el dinero para las lujosas propiedades, la comida que su familia disfrutaba y hasta para el mayordomo que le prohibía comer lo que deseaba.

El absoluto control que Jamie Spears, su padre, ejerció sobre ella durante más de una década no solo tuvo un impacto en su físico, sino que también afectó su bienestar mental. Durante este período, Britney comenzó a desarrollar una intensa inseguridad sobre su cuerpo, la cual ha intentado combatir en años recientes a través de imágenes semidesnudas en sus redes sociales.

"Mi cuerpo ya no me pertenecía. Me sentía aterrada. Para ser sincera, me sentía profundamente miserable. A pesar de mi moderada ingesta de alimentos, me hacía sentir fea y como si no fuera lo suficientemente buena. Quizás sea cierto lo que dicen sobre el poder del pensamiento: lo que crees que eres, eso te conviertes", escribe la cantante de "Stronger" en sus memorias. "Mi cuerpo era lo suficientemente fuerte para criar a dos hijos y lo bastante ágil para ejecutar a la perfección cada movimiento coreografiado en el escenario. Y aquí estaba yo, registrando meticulosamente cada caloría para que otros pudieran beneficiarse a expensas de mi cuerpo".

Además de las acusaciones sobre el control alimenticio, Britney también revela en su libro que su padre, Jamie, la obligó a ingresar en rehabilitación en 2014 durante su residencia "Piece of Me" en Las Vegas, exponiendo aún más el control absoluto que ejercía sobre ella. Britney aceptó estas demandas debido a su abrumación y agotamiento. El notorio control legal y financiero que su padre tenía sobre ella finalizó oficialmente en noviembre de 2021 después de trece años de vigencia, aunque Jamie fue suspendido de sus deberes de tutela casi dos meses antes debido a acusaciones de abuso.