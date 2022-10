Britney Spears preocupa a sus seguidores por nuevas publicaciones desnuda

“Entiendo que esa sea una forma de expresarse de mostrar que está libre y dueña de sí. Pero esto también puede ser un pedido de socorro y aunque no podemos juzgar yo creo que ella no está bien”; “Tú eres más que esto, no necesitas hacer esto todo el tiempo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Hace tan solo unos días la artista compartió una publicación donde expresaba que los miembros de su familia no han reconocido el daño que le hicieron durante 13 años y que lo único que deseaba era que le ofrecieran disculpas.

“No tengo una familia que me valore o me respete.... en absoluto!. Esa es la parte difícil para mí y por mucho que los amaba, es algo que probablemente nunca podré superar”.

“Podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer el hecho de que me hicieron daño. Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”, añadió Spears.

Es de resaltar que hace poco su hijo Jayde en una entrevista con ITV habló sobre el distanciamiento de él y su hermano con Britney. Allí expresó que: “Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”.

En dicha entrevista el adolescente también aclaró que no fue al matrimonio de su mamá porque ella solamente los había invitado a él y a su hermano, lo que habría ocasionado un problema con los demás miembros de la familia, pero que le deseaba felicidad. También expresó que amaba a su abuelo materno y que este solamente había actuado como un padre.

“No se merece todo el odio que está recibiendo en los medios. Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre”, añadió Jayde.

