$!Britney Spears se defendió de acusaciones de sus hijos sobre consumo de drogas: “Me entristece”

La princesa del pop no se quedó callada después de estas declaraciones y publicó un largo mensaje en su Instagram.

“El hecho de que la gente está afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírles decir algo así... Que Preston haya dicho: ‘Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde’. ¿Recuerdas que cada vez que venías a mi casa, te metías en tu habitación y cerrabas la puerta con llave? Nunca los veía, chicos... Jayden tocaba el piano y hacíamos música juntos... pero el día que le dije que quería verlos más, no los volví a ver”, ha lamentado.

Y agregó: “Me entristece porque me esforcé tanto por hacer las cosas bien para ustedes y nunca fue suficiente. Así que actúan a mis espaldas y hablan mal de mí...”.

Además, aseguró que ya está cansada de que la gente espere que ella “haga lo correcto” y de ignorar toda la desinformación y las mentiras que rondan en internet sobre ella cuando todos los demás sí tienen permitido “caer muy bajo”. Pero a ella no se le permite.