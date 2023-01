$!Brooke Shields reveló que fue violada: “No pude luchar, estaba totalmente paralizada”

“Quería borrarlo todo de mi mente y de mi cuerpo”

Continuando con su relato, Shields explicó que no intentó huir porque temía provocar más violencia física. “Tenía miedo de que me asfixiara o algo así”, dice. “Así que no luché tanto. No lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que con un ‘No’ habría bastado, y me repetía: ‘Tengo que salir de aquí viva’, y me callé. Dios sabe que sabía cómo disociarme de mi cuerpo. Había practicado eso.... Bajé en el ascensor y tomé mi propio taxi. Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amiga”.

La actriz ni siquiera procesó la experiencia como una agresión sexual durante mucho tiempo. Incluso cuando se lo señaló su especialista en seguridad Gavin de Becker. “Me dijo: ‘Eso es una violación’. Y yo le dije: ‘No estoy dispuesta a creerlo’”, cuenta.

Shields naturalizó atrocidades desde pequeña, cuando se transformó en estrella infantil: apareció desnuda y besando a un Keith Carradine de 29 años en la película de 1978 Pretty Baby (que da título al documental) cuando sólo tenía 11 años. A los 15, apareció en dos películas más, Blue Lagoon y Endless Love, que incluían sexo y desnudos.