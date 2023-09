Caitlyn Jenner opina mientras el representante de Trump critica a una asistente relacionada con personas transgénero

Un portavoz del expresidente Donald Trump hizo un comentario sobre personas transgénero dirigido a un asistente del gobernador de Florida Ron DeSantis el miércoles, lo que provocó una reacción de Caitlyn Jenner.

Las encuestas indican que Trump ha construido una sólida ventaja sobre DeSantis, su rival más cercano, entre los votantes republicanos en su intento de representar nuevamente al partido en las elecciones de 2024. Una encuesta reciente realizada por The Wall Street Journal encontró que el 59 por ciento de los republicanos dijo que el expresidente sería su candidato preferido, frente al 13 por ciento para DeSantis.

La ex estrella de "Keeping Up with the Kardashians", Jenner, se encuentra entre los republicanos que han continuado apoyando a Trump a pesar de sus problemas legales en curso. Como resultado de su apoyo inquebrantable a Trump, Jenner ha sido cada vez más crítica con DeSantis a medida que intensifica sus esfuerzos para obtener la nominación del GOP.

Su postura pareció inquebrantable el miércoles, cuando el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, hizo un comentario crítico sobre Christina Pushaw, la asistente y directora de respuesta rápida de DeSantis, en X, anteriormente conocida como Twitter.

Después de que DeSantis compartiera una publicación en la plataforma sobre su anuncio de una política energética en Midland, Texas, Cheung ofreció una evaluación mordaz.

"Trabajo previo a la campaña amateur", escribió Cheung. "Horrible, audio de m**** de un candidato horrible de m**** que simplemente roba del libro de políticas del Presidente Trump".

En respuesta al comentario mordaz de Cheung, Pushaw le preguntó: "¿Puede un hombre convertirse en mujer?"

"¿Estás preguntando por ti mismo?", respondió Cheung en tono sarcástico.

Jenner, quien hizo la transición a mujer en 2015, dejó claro de qué lado estaba en el enfrentamiento cuando reaccionó con un trío de emojis de carcajadas.

La personalidad de la televisión ha sido una crítica abierta de las mujeres trans que participan en deportes contra otras mujeres. Su postura se alinea con las opiniones de varios comentaristas conservadores.

La publicación de Pushaw preguntando si un hombre puede convertirse en mujer fue una referencia a la respuesta de Trump a una pregunta sobre personas transgénero durante una entrevista con la ex presentadora de Fox News, Megyn Kelly, el 14 de septiembre, años después de que hiciera comentarios despectivos sobre ella después de un debate presidencial de 2015 que ella moderó.

Durante la discusión en su podcast de SiriusXM, "The Megyn Kelly Show", Kelly en un momento tocó el tema de las personas transgénero, señalando que en 2016, Trump dijo que permitiría a Caitlyn Jenner, medallista de oro en decatlón olímpico de 1976, usar los baños de mujeres en la Trump Tower.

Cuando le preguntaron si creía que un hombre podía "convertirse en mujer", Trump dio una respuesta titubeante y ligeramente evasiva que comenzó con un "Ummm".

"En mi opinión... creo que parte de ello es el nacimiento", dijo Trump. "¿Puede un hombre dar a luz? No. Aunque encontrarán alguna respuesta para eso también. Escuché el otro día que ahora tienen una forma de que el hombre pueda dar a luz. No, yo diría que no. Sí, mantendré mi postura al respecto".

En otras partes de la entrevista, Trump dijo que sus opiniones sobre el tema habían evolucionado desde 2016 y afirmó que el tema de las personas transgénero era un "tema completamente nuevo" en ese momento. También desestimó la idea de que había "revertido" sus opiniones pasadas, afirmando que en ese momento el asunto era demasiado pequeño como para tener una opinión completamente formada y que sus políticas como presidente deberían hablar por él.

La oposición a las personas transgénero se ha convertido en una postura prominente entre los conservadores en los últimos años, especialmente entre aquellos en los extremos más a la derecha. La prominencia del tema ha llevado notablemente a que los conservadores llamen a boicotear a grandes empresas y marcas que abrazan a la comunidad transgénero en sus esfuerzos de marketing, la mayoría de los cuales tuvieron poco impacto a largo plazo.

Al principio de su carrera política, Trump expresó posturas más suaves sobre cuestiones de género y sexualidad, diciendo notablemente que apoyaba el matrimonio gay antes de las elecciones de 2016. Sus posturas se volvieron menos inclusivas después de asumir el cargo, cuando firmó una prohibición de que personas transgénero sirvieran abiertamente en el ejército, una medida que fue posteriormente revertida por el Presidente Joe Biden.

Mientras tanto, Jenner, que realizó una desafortunada carrera para reemplazar al gobernador de California, Gavin Newsom, obteniendo apenas un 1 por ciento del voto total en las elecciones de 2021, se ha mantenido comprometida con el GOP, a pesar de la creciente ola de sentimiento anti-transgénero.

Como crítica vocal de las mujeres transgénero en el deporte, la colaboradora de Fox News intensificó sus esfuerzos en abril al anunciar el lanzamiento de una iniciativa llamada Fairness First (Primero la Equidad). El comité de acción política se describe a sí mismo como "un movimiento de gran alcance, de naturaleza no partidista, con la intención de proteger a las mujeres y niñas en el deporte, especialmente a la luz de los acontecimientos recientes con la ideología de género radical".

En abril, dijo en X que la "adoctrinación" de la juventud de Estados Unidos ha llevado a una "saturación excesiva" de la comunidad transgénero.

Si bien Jenner ahora apoya a Trump y lo respaldó durante la campaña presidencial de 2016, se pronunció en su contra en un artículo de opinión publicado por The Washington Post en 2018.

"La realidad es que la comunidad transgénero está siendo atacada implacablemente por este presidente", escribió en ese momento. "El líder de nuestra nación no ha mostrado ningún respeto por una comunidad ya marginada y luchadora. Ha ignorado nuestra humanidad. Ha insultado nuestra dignidad.

"Ha convertido a las personas trans en peones políticos mientras aviva el odio contra nosotros en un intento de energizar al segmento más de derecha de su partido, afirmando que sus políticas anti-transgénero están destinadas a 'proteger al país'. Esto es lo peor de la política. Es inaceptable, es perturbador y me ha herido profundamente personalmente".

Jenner calificó sus esfuerzos por colaborar con la administración Trump como un error y criticó al entonces presidente por sus acciones en contra de los derechos LGBTQ, incluyendo su prohibición a los soldados transgénero y su reversión de las protecciones para los estudiantes transgénero establecidas por el ex presidente Barack Obama.

"Está claro que estas políticas provienen directamente de Trump, y han sido sancionadas, de manera pasiva o activa, por los republicanos que continúan apoyándolo en su gobierno. Mi esperanza en él, en ellos, fue equivocada, y no puedo apoyar a nadie que esté trabajando en contra de nuestra comunidad", escribió Jenner. "No apoyo a Trump. Debo aprender de mis errores y seguir adelante".

Desde entonces, ha dicho que ha apoyado abiertamente a Trump en su candidatura presidencial para 2024.

Jenner, quien se sometió a una cirugía de reasignación de género en 2017, afirmó el año pasado que ella y su personal habían sido inundados con amenazas de muerte y correo de odio por parte de la "llamada comunidad LGBTQ 'incluyente'" en reacción a sus opiniones.