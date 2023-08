¿Cambio de oficio? Aida Victoria Merlano tendría nuevo trabajo cuando no facture en las redes

“Que envidia... inteligencia, elocuencia y tetas firmes... absoluta envidia”, “Si el amor es sopa, yo soy un tenedor”, “Esta mujer me abre la mente y me hace entender la vida con tan pocas palabras” o “Que elocuente. Deberías ser abogada penalista”, fueron algunos de los comentarios alabando sus palabras y elocuencia.

Sin embargo, uno de los mensajes que más llama la atención es el que dice “Nojodaaa, dejando de lado la bonita reflexión @aidavictoriam con esa parla y esa voz. Me vende 100 planes postpago de 70 mil, diez tarjetas visa black y me hipoteca hasta la vida”, a lo que la influencer le respondió de manera jocosa: “Como no me funcione esto de ser influencer, me meto a un callcenter y que me paguen por comisión”.

La voz de Aida Victoria, un seguro por si se acaban las redes

Muchos otros comentarios dejaron ver que la controversial creadora de contenido puede dedicarse a trabajos que exploten su voz, la cual parece adaptarse a varios escenarios y que ofrece una gran ventaja en algunos tipos de trabajo.

Otros comentarios mencionaron: “jaajjajajajajajaaja ella te vende hasta un hueco”, “Aida yaaa debería ser pero conferencista! Bastaaa!!” o “Tienes el don de la palabra...me encanta escuchar cada una de ellas... gracias por tanto”.

Aida Victoria Merlano reta la censura en Instagram con candente sesión de fotos en lencería

En su cuenta oficial en esta red social la influencer y empresaria acaba de publicar un álbum en el que muestra su lado más sensual y erótico, en el que luce un conjunto de lencería negro con ligueros y apliques en encajes, transparencias y textiles muy ligeros y sugestivos que entallan a la perfección la poca piel que cubren de la joven, quien es conocida por mostrar demás en sus perfiles.