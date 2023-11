Camila Avella deslumbró con su encanto en las preliminares de Miss Universo 2023

Luego de una larga espera, más de 80 aspirantes para la corona de Miss Universo 2023 dieron lo mejor de sí misma en los preliminares del certamen, donde desfilaron con desfile de noche y traje de baño. Las representantes de países de Latinoamérica fueron las más aplaudidas por el público.

En esta ocasión, El Salvador fue la sede para la velada y el escenario Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda se contagió de belleza ante los cientos de espectadores que acudieron para esta cita con las mujeres consideradas más bellas del mundo.

Colombia contó con la representación de Camila Avella, considerada una de las favoritas, quien lució un vestido plateado de brillos con corte de sirena que impactó las miradas de los presentes y a quienes se conectaron a través de la televisión.

Sin embargo, las críticas a la reina de Colombia tampoco se hicieron esperar. Algunos de los comentarios que se leen en su cuenta de Instagram evidencian que no todos están contentos con el vestido de la participante, pues consideran que no hay innovación en su diseño y recurren al mismo corte de sirena visto en años anteriores.

"La verdad me gusta aportar, pero que es esto? Más de lo mismo de siempre de toda la vida? Donde está la asesoría? Donde esta el riesgo? Dónde está la innovación? Por eso es que no se gana porque no hay propuesta, siempre lo mismo!", afirmó un usuario.