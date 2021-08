Camila Cabello desmiente su compromiso con Shawn Mendes

Durante su participación en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon , la cantante de 24 años fue cuestionada por un sospechoso anillo que portaba. “Él no me ha pedido que me case con él y no estoy comprometida”, contestó sorprendida la intérprete de “Don’t Go Yet” . “No sé en qué mano va el anillo de compromiso, así que a veces simplemente me pongo un anillo en el dedo anular”, exclamó.

Camila y Shawn iniciaron su romance hace dos años y se han vuelto inseparables. Es común ver a la pareja ‘echarse porras’ mutuamente en redes sociales y, sobre todo, Mendes ha demostrado ser un excelente defensor de Cabello.