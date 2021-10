La cantante Camila Cabello se convirtió en la primera artista latina, nacida fuera de Estados Unidos, en ganar un codiciado disco de diamante: un reconocimiento otorgado por la Asociación de la Industria de la Grabación (RIAA) a aquellos sencillos o discos que han conseguido vender diez millones de copias en el mercado estadounidense. La canción en cuestión no podía ser otra que su macroéxito Havana, publicado en 2018.

En sus redes sociales, la intérprete publicó varias fotos que la retratan posando orgullosa y sonriente con semejante distinción, del que consiguió un logro que la “honra” profundamente y que le ha llevado a reivindicar abiertamente el papel que juegan los artistas de origen hispano en la escena discográfica de la primera potencia mundial.

Cardi B, cuya familia es dominicana y habla perfectamente español, es en realidad la primera intérprete latina en superar los diez millones de unidades vendidas con ‘Bodak Yellow’, aunque hay que recordar que la rapera nació en el barrio neoyorquino del Bronx.

“¡Me honra que el sencillo haya ganado un disco de diamante y espero que esto sirva para allanar el camino para muchos más artistas latinos!”, declaró la estrella del pop, quien también triunfa estos días con su canción Don’t Go Yet, en su cuenta de Instagram.

La ya icónica Havana pertenece al debut discográfico de Camila en su condición de artista en solitario, ya que anteriormente la joven pertenecía al ya desaparecido quinteto Fifth Harmony, y sin duda se convirtió en su mejor carta de presentación de cara a su prometedora y ya más que consagrada trayectoria como solista. Hasta el expresidente Barack Obama incluyó el tema en su lista de temas preferidos del año 2018: todo un espaldarazo que Camila no tardó en celebrar en Twitter.

“No me puedo creer que Obama haya dicho que ‘Havana’ es una de sus canciones favoritas del año. Estoy realmente llorando, no me lo puedo creer, dios mío”, aseguró en su momento la también novia del cantautor canadiense Shawn Mendes.