Camilo habla sobre Evaluna e Índigo: “Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido”.

En el marco de su presentación en el Movistar Arena, donde cantó con su suegro, el famoso cantante argentino nacionalizado como venezolano Ricardo Montaner, Camilo Echeverry habló con con Julieta Puente para su programa Biri Biri y se sinceró acerca de su carrera, Evaluna y su hija Índigo.

Camilo se presentó este fin de semana en el marco de su gira “De Adentro Pa Afuera Tour” y se refirió a su familia y su carrera como lo más maravilloso que le ha sucedido: “Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido. Me he dado cuenta de que nada de todo esto lo soñé. Es la verdad. Nada de esto es mi sueño. Me encantaría decir que yo trabajé para esto y decir ‘yo me lo merezco porque lo visualicé y lo logré’, pero la verdad es que no. No sé si tuve la valentía para soñarlo. Estaba demasiado enamorado y ocupado enamorándome de mi oficio, de agarrar la guitarra y jugar a escribir canciones, que no me dio tiempo a soñar con lo que podía pasar si las escribía. He vivido cosas demasiado grandes. Yo hago música por amor a la música, mi ambición es agarrar la guitarra y decir a dónde me quiero ir a jugar”.