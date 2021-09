Canal Caracol y Netflix se unen para sacar bioserie de Vicente Fernández

Dos años de trabajo entre Vicente Fernández y el equipo de escritura de Caracol Televisión han dado como resultado una historia llena de momentos memorables y significativos, donde el público conocerá de cerca la vida del ícono de la música ranchera.

El proceso, que tuvo inicio en el 2019, no se detuvo durante la pandemia, concentrando esfuerzos en recrear, de la mano de Vicente Fernández, una historia conmovedora, entretenida y llena de inspiración para todas las generaciones.

En 36 capítulos, con emblemáticas locaciones en México y Estados Unidos, esta súper serie nos contará la historia desde que “Chente” era un niño en Jalisco, lleno de necesidades y carencias, hasta que se convirtió en el ícono de la música ranchera a nivel mundial.

Gonzalo Córdoba, presidente Caracol Televisión “Desde hace años, en Caracol Televisión estamos comprometidos en la búsqueda y producción de historias locales para convertirlas en universales. Desde hace décadas, la música, la cultura, y el cine popular mexicano se convirtieron en las primeras historias latinoamericanas en viajar por todo el territorio y, tal vez, la más icónica y completa ha sido la trayectoria del gran Vicente Fernández. Lo conocemos como estrella de la música, del cine y de la vida pública, pero no conocemos su historia. Por eso, y con el firme propósito de que ahora no solo sea una historia latina sino completamente universal, decidimos contarla y llevar al ícono, su vida y su música a todos los rincones del mundo. Esta serie tendrá el sello de las producciones de Caracol, un talento primordialmente mexicano y la proyección que, de la mano de Netflix, hemos sabido darle a nuestras producciones. Será la primera de nuestras series hecha en México, pero estamos seguros, no será la única”.