Cantante colombiano Sebastián Yatra debutará en el US Open gracias a Rafa Nadal

El reconocido cantante colombiano, Sebastián Yatra, se sumerge en el mundo del tenis tras ser invitado por Carlos Alcaraz, el número uno del ranking ATP, a un partido de exhibición que se celebrará durante la Fan Week del US Open. A pesar de admitir no ser experto en el deporte, Yatra no perdió tiempo y buscó la ayuda del tenista profesional, Rafa Nadal, ganador de 20 torneos de Grand Slam.

Con el objetivo de mejorar su habilidad en el tenis, Yatra se trasladó a Mallorca para entrenar en la prestigiosa Rafa Nadal Academy by Movistar. Bajo la tutela de Tomás Prieto, Head Coach de adultos en la academia, Yatra entrenó intensamente su preparación física y los detalles técnicos. No obstante, el momento más destacado para el cantante fue compartir cancha con el mismísimo Rafa Nadal, quien le ofreció valiosos consejos para potenciar su juego.