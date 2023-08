Carlos Calero reveló varias verdades de ‘Yo me llamo’, sobre lo que no se ve en pantalla

Yo me llamo es uno de los realities favoritos de los televidentes en Colombia. No en vano, es número uno del rating de acuerdo a las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

Ahora, fue Carlos Calero quien se refirió al programa, y en las redes del mismo reveló algunos detalles que no se ven en la pantalla chica.

En las imágenes les mostró a los seguidores del programa cómo es su camerino. El presentador siempre ha sido muy religioso y en este lugar no podía faltar un espacio para la espiritual.

Allí tiene una virgen, además de otros objetos como una vela y una palo de incienso.

“Esa virgen me ha acompañado desde la primera temporada. Normalmente traigo la foto de mi familia, que no la he traído, pero siempre pongo la virgencita aquí para que nos proteja”, contó.