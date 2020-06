Carlos y Rosa: la familia que está cautivando las redes sociales

Han sido muchos videos que tuvieron muy buena acogida y empezaron a difundirse rápidamente en Facebook, Instagram y WhatsApp. Uno de ellos es una broma que Carlos Acevedo le hace a su madre de 62 años. Este hombre cucuteño le pide el favor a Rosa, su mamá, que le de papel higiénico y al entregárselo, intencionalmente le ensucia la mano con arequipe; la reacción de la señora fue monumental. Dicho vídeo cuenta con 290 mil reproducciones en Facebook, 1 millón de comentarios y 8,8 mil veces compartido.

Los protagonistas de la gran mayoría de vídeos son Carlos y Rosa Acevedo, quienes aseguran que la causa de los malos tratos y golpes son debido a que Rosa es una madre norte santandereana que se ha criado de esa manera y por lo tanto lo refleja con toda naturalidad en sus hijos.

Así lo afirmó Carlos, quien además dice que “así somos nosotros todos los días, la verdad nunca se me había dado por grabar hasta el año pasado que me animé y no me imaginé el impacto que generaría”.

Esta madre cabeza de familia tuvo que sacar adelante a sus dos hijos, Carlos y Angélica, gracias a su trabajo en oficios varios ha podido sustentar su hogar conformado por tres personas y dos perritos, Rocky y Candy. Actualmente Rosa se dedica a planchar, asegura que es la consentida y preferida de ingenieros, políticos y vecinos para realizar esta labor. Sin duda la naturalidad de esta mujer ha sido la que ha cautivado a miles de personas, su forma de hablar, regañar y reaccionar ante las bromas de su hijo, la hace ver como una mujer espontánea y divertida.

“Él a veces me dice, vamos a grabar esto y yo le digo, no, déjeme hacerlo como yo quiera, como yo soy”, aseguró Rosa, quien además relata que la peor broma que le ha hecho su hijo fue la del baño en la que presuntamente la unta de excremento, “casi me vomito”, dijo.

Otro vídeo muy famoso es uno que se titula “Cuando tú mamá te daña el directo”, este vídeo en Facebook ha sido compartido 180 mil veces, tiene 7,1 millones de reproducciones y 11 mil comentarios.

Los ingresos al realizar este tipo de contenido no es que sean muy altos, “por el momento estamos ganando algo, no mucho, con la publicidad que se hace en las historias, pero no es gran cantidad de dinero. Nos envían maquillaje, ropa deportiva, tapabocas, comida, la gran mayoría para hacerles publicidad”, dijo Carlos Acevedo.

Esta familia resalta que hacen los videos para entretenerse y con el fin de hacer reír a la gente, de hecho, aseguran que les da miedo ser famosos ya que la gente critica mucho. Su objetivo es seguir divirtiéndose y sin duda la humildad es algo que seguirán manteniendo intacto. En redes sociales los pueden encontrar como Carlos Acevedo Tv.