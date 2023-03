Carolina Cruz le respondió a los que la criticaron por decir que las mujeres planas “parecen hombres”

La presentadora Carolina Cruz vuelve a estar en el ojo del huracán, de cuenta de unas polémicas declaraciones sobre la explantación mamaria en el programa Día a Día de Caracol, en el que se refirió despectivamente al aspecto de algunas mujeres que se retiran las prótesis de los senos, y afirmó que lo hacían ‘por moda’.

“Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, estoy a favor de que la mujer esté sana, se sienta bien, se vea linda y femenina. Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso”.

Además, continuó diciendo que las mujeres que se hacían el procedimiento quedaban “como un hombre”. “Entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible, pero sigue deprimida y enferma, ahí es donde digo que se debe manejar el tema con mucha responsabilidad”, expresó Cruz.

Por esta razón, muchas mujeres, entre ellas varias del mundo de la farándula, le respondieron rechazando dichas declaraciones, acusándola de ser poco empática e irresponsable.