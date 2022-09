Carolina Cruz reveló que es lo más difícil de estar soltera

El tema de conversación salió luego de que ella quisiera hablar con sus seguidores, para ello habilitó una caja de preguntas en la sección de historias de Instagram. Cómo era de esperarse, varios internautas le preguntaron sobre su estado emocional en la soltería.

La presentadora de ‘Día a Día’ señaló que por ahora se siente muy feliz, “pero eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía mal, o me sentía agobiada, o me sentía triste. No. Estaba feliz de una manera y ahora estoy feliz de otra”, mencionó.

Cruz señaló que tampoco le cierra las puertas al amor, pues en un futuro dijo que le gustaría volver a enamorarse.

“No hay nada más delicioso que esos nerviositos, esas ganas de ver a la persona, ese sube y baja, esas maripositas en el estómago. Es una delicia, pero llegará en su momento”, dijo la famosa.

Otra pregunta que llamó su atención, fue sobre qué era lo más duro de estar soltera. Carolina se animó a responder y no hizo referencia a nada en particular, incluso resaltó que todo ha estado muy bien.

“Hasta hoy, nada me ha parecido duro. No sé qué vaya a decir en unos meses. Pero hasta ahora, todo ha estado muy bien”, expresó.

Además, la presentadora aprovechó el momento y dijo que con Lincoln Palomeque se lleva muy bien, pues se separaron en muy buenos términos.

