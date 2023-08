$!Carolina Cruz se cansó de las críticas y respondió a quienes la juzgan por el cuerpo

No obstante, esto no ha sido del todo positivo para la vida de la presentadora y empresaria vallecaucana de 44 años, pues en varias ocasiones ha sido el centro de las polémicas debido a sus declaraciones y actuar dentro del programa “Día a Día” de Caracola Televisión.

Pero, ella no fue la única que decidió seguir con este proceso, pues Calero también se unió, logrando rebajar aproximadamente de seis a siete kilos en pocos meses y según ella, comiendo de la mejor manera posible.

Y es que los cambios en su cuerpo han sido más que evidentes por parte de sus fans e incluso la caleña no ha dudado en compartir varias imágenes en vestido baño con las que se ha robado la atención de sus fans.

No obstante, no todos los comentarios han sido positivos para ella, pues las críticas no han faltado y ella por supuesto no ha dudado en aclarar su posición frente al tema: “Muy flaca, muy delgada, mucha masa muscular, mentiras muy poca, muy vieja, muy pasada de moda”, resaltó la presentadora inicialmente.

Frente a las críticas que recibe en redes sociales, Cruz reiteró que ella está muy viva y muy sana, agregando algunas imágenes de sus rutinas de ejercicio las cuales tiene lugar a las primeras horas de la mañana diariamente, demostrando que no solo es cuestión de manejar una dieta equilibrada sino también de una rutina que requiere de disciplina.