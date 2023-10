Carolina Cruz y Melina Ramírez se desatan en redes ante el triunfo de Carlos Fernando Galán en Bogotá

La reciente elección del alcalde de Bogotá ha generado un gran interés y participación, no solo de la ciudadanía, sino también de algunas celebridades colombianas que no dudaron en mostrar su apoyo al candidato electo, Carlos Fernando Galán. Entre las figuras destacadas que se pronunciaron a favor de Galán se encuentran la presentadora de “Día a Día”, Carolina Cruz, y la anfitriona de “Yo Me Llamo”, Melina Ramírez.