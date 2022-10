Charly Marie se va de las redes sociales, ¿por cuánto tiempo?

“Mi gente, con el dolor de mi alma les digo que mañana tengo cita psiquiátrica porque siento muchas cosas en mi ser que no están bien. Hoy tuve una crisis emocional. Primero debo cumplir con unos compromisos laborales que tengo con mis redes y después de eso lo más seguro es mi retiro temporal. ¡Esperen comunicado oficial”, explicó Charly el viernes, pero fue en la mañana del pasado sábado cuando confirmó que estará ausente de sus cuentas oficiales.

Pero ahí no quedó la cosa, pues este domingo, Charly Marie comenzó la mañana con un live en Instragram para avisarle a sus seguidores que desde ese momento entregaría su celular, siendo una de las situaciones más difíciles de su vida.

Por otra parte, algunos afirman que el humorista parece estar tomando una sabia decisión, pues se le ve sereno y hablando desde el corazón sobre los problemas que aquejan su salud mental, sin embargo, no ha revelado cuál es su diagnóstico.

Charly explicó en el en vivo que quiere estar bien para poder seguir llevando alegría a los corazones de sus seguidores: “Quiero sentirme mejor para poder traerles el contenido que a ustedes les gusta”.

Además, aclaró que sus fanáticos seguirán viendo contenido que dejó pregrabado por cuestiones laborales y explicó cómo será el manejo de sus redes en su ausencia: “No seré yo quien maneje el celular por un largo tiempo, que espero que sea lo más pronto posible porque estoy poniendo de mi parte y así espero poder volver a hacer lo que más me gusta”.

“Quería hacer este video como un hasta pronto porque yo sé que esto pasará. Gracias a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. Sé que soy un pelao fuerte y valiente y no me dejaré tumbar”, agregó el influencer, y afirmó que hizo el en vivo para agradecerle a sus seguidores por siempre apoyarlo, pero que debe estar alejado obligatoriamente de las redes sociales por dos semanas.

También informó que ya comenzó con su tratamiento y que le pondrá la mejor actitud para así volver a llevar un poco de su humor a aquellos que necesitan superar un problema similar al suyo.

El humorista concluyó con un corto mensaje: “Hasta luego, mi gente. Espérenme. Disfruten su vida, ustedes saben como es: ‘meliticu y ricolino’. El ‘Charlysillo’ se va, pero él regresa, ¿oyó? Para volver más fuerte”.

