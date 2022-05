Christian Nodal sorprendió con su cambio de look

Nodal, al parecer, está cerrando ciclos y esto lo llevó a hacer un cambio de look que nadie esperaba.

Según los internautas, el cantante, después de la tormentosa separación con Belinda, ahora esta optando por hacer cosas diferentes y tomar riegos, como cambiar por completo su cabello.

El cantante apareció el pasado 29 de mayo, en las Fiestas de Pitic 2022 en Hermosillo(México), rapado y tinturado de amarillo con algunas flores, dejando impactados a los medios de comunicación.

Al respecto, en las redes sociales, como era de esperarse, criticaron este cambio y hasta lo compararon con J Balvin. Sin embargo, para muchos este look no le queda nada bien y aseguraron que no va acorde al estilo de música que canta.

A pesar eso, hay quienes dicen que Christian se hizo este cambio debido a que es lo nuevo de la temporada y lo que está en tendencia de #DIORSpring23.