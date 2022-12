¡Christina Aguilera cumple 42 años! Estos son sus hitos y sus logros en dos décadas de carrera musical

Christina comparte un hijo, Max, 14, con su ex esposo Jordan Bratman, y una hija, Summer Rain, 8, con su pareja, Matthew Rutler.

En agosto del año 1999 fue publicado su álbum debut homónimo, Christina Aguilera, que llegó al número uno de la lista Billboard 200 en Estados Unidos. En 2000 ganó su primer premio Grammy en la categoría de “Mejor artista nuevo”, en ese mismo año lanzó su segundo disco, titulado “Mi reflejo”, el primero en español, con el que fue reconocida con un Premio Grammy Latino al “Mejor álbum pop vocal femenino” en 2001, siendo la primera cantante estadounidense en ganar dicho galardón.

Su primera gira se llevó bajo el nombre de “Christina Aguilera: In Concert Tour”. A finales de 2000, lanzó un álbum de edición especial navideña, titulado My Kind of Christmas. En 2001, participó en la grabación de la canción “Nobody Wants to Be Lonely” con Ricky Martin. Ese mismo año, la rapera estadounidense Missy Elliott creó una versión del sencillo de 1975, “Lady Marmalade”, del grupo LaBelle, la cual fue utilizada como el tema principal de la película “Moulin Rouge” y buscó para su interpretación a Aguilera, Lil’ Kim, Mýa y Pink.