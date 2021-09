Claro video integra todo el contenido de Paramount+ sin costo adicional para sus suscriptores

Paramount+ ofrece el público infantil los programas favoritos de Nickelodeon y para el publico mayor la extensa biblioteca de contenido clásico de series como NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, entre otras. Además, incluye éxitos recientes como The Handmaid’s Tale, Yellowstone y Your Honor, y los estrenos más populares como The Good Lord Bird, The Comey Rule, así como Blackbird.

Paramount+ integra constantemente contenidos diversos, por lo que actualmente ofrece filmes originales como Infinite, estelarizada por Mark Wahlberg y próximamente Cecilia y Los Enviados; películas exitosas como The Hitman’s Bodyguard con Salma Hayek, Samuel Jackson y Ryan Reynolds; sagas como Misión Imposible (de la 1 a la 5) y El Padrino; clásicos como Forrest Gump; próximamente series como Madame X y la nueva temporada de Dexter disponibles para todos los usuarios de Claro video.

Sobre Paramount+ Paramount+ es el servicio global streaming por suscripción de ViacomCBS que ofrece una montaña de entretenimiento y contenido premium para audiencias de todas las edades. A nivel internacional, el servicio presenta una amplia biblioteca de series originales, shows exclusivos y películas populares en todos los géneros de marcas y estudios de producción reconocidos a nivel mundial, incluidos SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel, además de una sólida oferta de contenido local de primer nivel. Para obtener más información sobre Paramount+, visite www.paramountplus.com y siga @ParamountPlus en las redes sociales.