$!Claudia Bahamón lloró al enterarse que tras problema médico no podría volver a bucear

Tras diagnosticarle un neumotórax, la presentadora de “MasterChef Celebrity” recibió otra mala noticia: de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad, no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear.

“Lloré ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo”, reconoció Claudia Bahamón a través de un extenso mensaje en Instagram, acompañado con un video en el que se le ve nadando en el fondo del mar.

“Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque nada me queda grande”, escribió Claudia Bahamón.

También contó que por el momento no puede montar en avión, por lo menos por dos semanas, y que comenzará terapia respiratoria.

La presentadora ha recibido apoyo de parte de amigos, colegas y seguidores de su carrera en la televisión colombiana.

“Clau preciosa, acá mandándote toda la calma que solo se siente en la profundidad del mar. Vas a estar bien, vas a celebrar esa sumergida y la agradecerás como nada. Te quiero y mando mucho amor”, le escribió la actriz Natalia Reyes.