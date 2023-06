Claudia Bahamón rompe el silencio y revela por qué nunca prueba la comida de MasterChef

Uno de sus seguidores le preguntó que por qué ella no probaba la comida que cocinaban los participantes en el programa, pues ella siempre está presente cuando los evalúan.

Ante la pregunta de uno de sus fanáticos, la presentadora no tuvo ningún problema con responder y mencionó varias razones en específico por las cuales no prueba lo que cocinan los participantes.

Primero, dijo que su función en el programa no es probar la comida ni opinar al respecto porque para eso están los chefs y su papel principal es presentar el programa.

Después dijo que cuando los participantes llevan al atril los platos ella solo los prueba si los chefs Christopher Carpentier, Jorge Rausch o Nicolás de Zubiría le piden que pruebe el plato, de lo contrario, no lo hace.

Sin embargo, dijo que hay algunos momentos en que los chefs la invitan a probar algún platillo, pero es para que ella entienda mejor las críticas que realizan ellos como expertos.

“En el atril lo hago si el jurado me pide que pruebe y/o da permiso de hacerlo y me enseña las razones de la crítica y así aprendo más”, dijo Claudia Bahamón

Entre otras cosas, la presentadora también dijo que la mayoría de veces no se le antoja probar los platos que realizan los participantes y que si los preparan durante un reto de eliminación, menos lo hace porque considera que no podría fingir si le gusta o no el platillo.