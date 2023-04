$!Clínica X: El nuevo drama médico que estrena Sony Channel

La publicación recibió muchas reacciones de los seguidores de la cantante dominicana y ex pareja de Anuel AA. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

La publicación recibió muchas reacciones de los seguidores de la cantante dominicana y ex pareja de Anuel AA. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

Siete doctores con especialidades distintas asumieron el reto de actuar. “La producción fue increíble porque todos los detalles estuvieron contemplados, no solamente el espacio físico sino que contamos con todos los elementos y herramientas que necesitábamos para atender al paciente y hacer los diagnósticos pertinentes de cada uno”, comenta la doctora Ana Rodríguez, quien en la serie interpreta a la infectóloga Amanda Enríquez.

Clínica X es una serie que aproxima el conocimiento de la atención a los profesionales de la salud en América Latina. El proyecto mostrará historias que realmente pasaron, no existe un guión como tal.

Entre los participantes está la doctora Martha Prieto, quien dice que “fue algo totalmente distinto a lo que he hecho, mi hobby es la fotografía y el estar en el set para la filmación, me hizo doblemente feliz, la verdad”.

¿Cómo fue actuar para los médicos protagonistas?

Vanguardia habló con una de las protagonistas, la médica especialista en Rehabilitación de Voz Profesional, Ana Rodríguez, quien interpreta a la infectóloga Amanda Enríquez.

“Me dedico a tratar pacientes que son cantantes, locutores y actores, que necesiten prevenir algún tipo de situación con su voz. También trabajo con algunos pacientes que tengan trastornos neurológicos”, cuenta la doctora venezolana que vive en la Ciudad de México, donde actualmente es docente.

Le interesa: Dani Alves mintió para ocultar infidelidad y dice que sí tuvo sexo con la mujer que lo denunció

Esta es la primera vez que actúa ya que para esta producción no hubo necesidad de construir un personaje, “nos pidieron que fuéramos nosotros mismos atendiendo a nuestros pacientes”, explica.

Su reto más grande durante la grabación fue trabajar en urgencias debido a que ella no es infectóloga. “En la serie yo trabajo con infecciones pero fue maravilloso porque me llevó a estudiar mucho otro campo de la medicina en la que no trabajo en mi día a día”, afirma.