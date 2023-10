“Colombia, es un público entrañable”: El Puma promociona su gira musical

“Yo he recibido solamente señales de afecto, de cariño, de Colombia. Es un público entrañable”, dijo.

Una carrera longeva

Cerca de 65 años completó José Luis Rodríguez en la industria del entretenimiento. Ha hecho cine, televisión y obviamente música. La clave, dice, es amar la profesión, “y estar siempre adelantando a las cosas. He amado mi carrera, es lo que siempre quise hacer y lo que he hecho toda mi vida y lo que seguiré haciendo hasta que me vaya del cuerpo”.

Sus éxitos son numerosos: Voy a perder la cabeza por tu amor, Dueño de nada, Culpable soy yo, Agárrense de las manos, Sueño contigo, Tengo derecho a ser feliz y más éxitos que se sumarán a la canción Agradecido, un homenaje a la vida para él. “Yo he grabado más de 500 canciones, pero uno sabe que la gente quiere escuchar las canciones que han sonado y eso es lo que va a escuchar el público de Medellín”, detalló.

El Puma ha tenido una larga carrera y le ha tocado evidenciar la transformación de la industria. “Todo cambió, ahora hay redes que tienen un poder inmenso, ya uno sabe cuántas personas lo escuchan uno, las estadísticas son mucho más agudas, más claras y todo es más fácil. Antes tenía que montarse uno a un avión para hacer radio, prensa y televisión para darse a conocer”.