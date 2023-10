¿Colombia no quiere a ‘Rigo’? Así va el rating de su novela

La constante batalla por alcanzar el primer puesto en la franja del horario central (prime time) entre los canales privados Caracol Televisión y Canal RCN es una realidad en Colombia.

En el presente, la producción más reciente que ha salido al aire es la novela biográfica que se centra en la vida de uno de los ciclistas más destacados del país, Rigoberto Urán. ‘Rigo’ fue estrenada el 9 de octubre de 2023 por RCN Televisión, y fue respaldada por una estrategia de marketing y promoción que se llevó a cabo en sus emisiones del noticiero central y programas en vivo que se grabaron en el municipio donde se recreó la historia: Urrao, Antioquia.

Aunque la producción no fue grabada en Urrao, sino en Anolaima, Cundinamarca ubicado a 71 kilómetros de Bogotá, según los productores, para reducir costos al estar más cerca de la capital, poco a poco ha ido conquistando el corazón de la audiencia.

Durante su estreno, no logró el ansiado primer lugar que los altos ejecutivos de la Organización Ardila Lülle esperaban, ya que fue superada, con una diferencia considerable, por el programa concurso de la competencia que busca al doble perfecto, ‘Yo Me Llamo’, así como por el noticiero más visto del país, ‘Noticias Caracol’, que obtuvieron 11.07 y 8.28 puntos, respectivamente, en comparación con los 7.21 de ‘Rigo’.

En su segundo día de emisión, la situación no mejoró para la producción estelar del canal de las tres letras, ya que ‘Rigo’ no solo no incrementó su audiencia, sino que comenzó a descender, pasando de 7.21 a 6.77 puntos, aunque mantuvo su tercer puesto.

Ocho días después de su estreno, el 18 de octubre de 2023, las estadísticas para ‘Rigo’ se deterioraron aún más. Según Rating Colombia, que rastrea la audiencia de diversos programas de la televisión nacional, la bionovela sobre la hazaña del ciclismo colombiano cayó al cuarto lugar con 6.54 puntos, superada por ‘Pasión de Gavilanes 2’, que obtuvo 6.86 puntos, y que también es una producción de Caracol Televisión.

Al parecer, los televidentes están dispuestos a brindarle una oportunidad a la singular historia del ciclista más auténtico y franco cuando se trata de dar declaraciones a los medios de comunicación en el país. Después de un inicio en picado en cuanto a la audiencia, la novela se recuperó, siguiendo el ejemplo del propio ciclista, quien en numerosas competiciones internacionales ha superado a sus rivales.

‘Rigo’ está protagonizada por el actor Juan Pablo Urrego, quien encarna al carismático ciclista Rigoberto Urán, un deportista antioqueño con notables logros en competencias mundiales como el Giro de Italia y el Tour de Francia.