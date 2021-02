$!Colombia se une al estreno mundial de “Caos: el inicio”

En las salas de cine habilitadas, se estrenará esta película protagonizada Tom Holland (Spider-Man) y Daisy Ridley (Star Wars), dirigida por el neoyorkino Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. And Mrs. Smith), contando con un presupuesto de 100 millones de dólares y ambientada en una sociedad distópica donde los pensamientos se revelan a través de imágenes, palabras y sonidos abrumadores, llamados ‘El Ruido’, siendo una extraña situación es causada por un germen que ataca a los hombres, pero no a las mujeres.

‘Caos: El inicio’, como se conoce el título en es llega a cines con una base de fanáticos lectores que han mantenido el interés de ver en la gran pantalla los planteamientos de esta historia: ¿cómo imaginar una sociedad sin mujeres? ¿Cómo se podría vivir si se pudiéra ver y oír los pensamientos de los demás? ¿Cómo sería una vida sin privacidad?

Al elenco, además de los protagonistas, se suman Nick Jonas, Mads Mikkelsen, así como la dos veces nominada al Oscar Cynthia Erivo, David Oyelowo, el español Oscar Jaenada y el mexicano Demián Bichir, entre otros.