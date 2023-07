$!“Coma m...”: Martha Isabel tras una prueba en ‘MasterChef Celebrity’

Mientras la caleña se dirigía al frente para la elección del sobre, ‘El negrito’ le tiró un comentario, sin mala intención, pero el cual no fue de agrado para ella, por lo que esta le respondió con un insulto. La actitud de la famosa fue muy mal vista por parte de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, así como de la presentadora del reality, sus compañeros del concurso y los televidentes.

En el más reciente capítulo no fue la excepción. Martha Isabel volvió a protagonizar una discusión con ‘El negrito’. En la prueba de creatividad que se llevó a cabo en parejas, la actriz terminó sola, sin embargo, Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, le dio el “privilegio” de un ‘sobre sorpresa’.

Para la mala suerte de la famosa, el sobre que terminó eligiendo la actriz caleña la dejó sin cocinar en la prueba de creatividad y además, terminó dejándola con el delantal negro, siendo un riesgo para ella. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue la irá de la actriz, quien no pudo evitar llorar, e incluso, culpó a algunos de sus compañeros por su mala suerte.

“Negro, me echó la sal... Ay no, yo no te voy a volver a hablar... Todo fue culpa de él”, indicó la famosa.