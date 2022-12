¡Como todo un experto! Luis Díaz se le midió al reguetón

Pero antes de pisar el campo de juego, el delantero de la ‘Tricolor’ mostró una nueva faceta en la que no le va nada mal, según sus seguidores.

En un video que se viralizó en redes sociales, se le vio al deportista junto al cantante barranquillero Dekko, en un estudio de grabación demostrando que el talento no lo tiene solo en los pies.

“Vamo’ al sol, quémate, vamo´al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena (...) ven a mí, desnúdate... quítate lo que te compré”, fue la estrofa que cantó el extremo izquierdo de la Selección Colombia.

La música no es nueva para el jugador, pues en una entrevista señaló que: “Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato”.

Además, dijo que tiene lo necesario para aprender de la manera correcta y seguir incursionando en la música.

“Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”, dijo el delantero del Liverpool.