Con emotivo video Evaluna y Camilo anunciaron que serán papás

Sorprendidos. Así quedaron los seguidores de Camilo y Evaluna con el anuncio que ambos hicieron en su nuevo tema ‘Índigo’.

La canción, que se estrenó hace algunos minutos, no solo muestra el gran amor que se tienen los famosos sino también el momento justo cuando la hija de Ricardo Montaner le da la noticia al colombiano de que serán padres.

En el clip, podemos ver la prueba de embarazo y también la reacción de Camilo al enterarse que será papá. Además, aparecen los padres de Evaluna, quienes se muestran muy emocionados y felices de ser abuelos.

Como era de esperarse, el colombiano recibió la buena nueva con lágrimas en sus ojos y un emotivo abrazo a su esposa, enterneciendo las redes.

Hasta el momento no se tienen mayores detalles del embarazo de la venezolana, sin embargo, los seguidores en redes no han dejado de felicitar a los nuevos papás, convirtiendo no solo el video en tendencia sino la dulce espera de la menor de la familia Montaner.

Cabe recordar que la pareja no duda en derrochar amor cada vez que puede en sus redes sociales. Sus fanáticos siempre halagan la complicidad con la que ambos llevan su relación. Teniendo en cuenta que, además de ser esposos, también trabajan juntos.