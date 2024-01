Con insultos respondió Ana del Castillo a productor que le apagó el micrófono en pleno concierto

En un reciente concierto en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, la reconocida cantante de música vallenata, Ana del Castillo, protagonizó un episodio polémico al dirigirse con fuertes expresiones hacia el productor del evento.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se muestra a la artista visiblemente molesta después de que, aparentemente, le apagaran el micrófono, impidiéndole concluir su presentación.

En el clip, Ana del Castillo se dirige directamente al productor, aclarando que su molestia está dirigida hacia él y no hacia el empresario del evento. "Es el empresario, ¿verdad? Ven aquí, porquería... Sí me vas a pagar. O sea, yo estoy aquí porque la gente quiere que yo esté aquí. Discúlpame empresario, tú no eres porquería, es el productor", expresó la cantante desde el escenario, mientras el público solicitaba que continuara con su actuación.

Aunque la razón exacta de la molestia de la artista no ha sido completamente esclarecida, un comentario en redes sociales sugiere que el micrófono fue apagado porque el tiempo asignado para su presentación había concluido, y otros cuatro artistas estaban esperando para actuar.