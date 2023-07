Con serenata sorpresa Pipe Bueno paralizó un restaurante

De esta manera, el gesto generó alegría entre los comensales, quienes disfrutaron de la serenata en medio de su comida. Sin embargo, para una pareja en particular, la situación resultó incómoda y reveladora. Ante la presencia de las cámaras, la mujer y su acompañante hicieron todo lo posible por evitar ser captados, pero no lograron su objetivo.

La reacción en redes

Seguidamente, el video de la serenata sorpresa se volvió viral en redes sociales y generó comentarios especulativos. Uno de los comentarios con mayor popularidad insinuaba que “la mujer de pelo rojo” intentaba ocultarse porque estaba acompañada por un hombre que no era su esposo, y que ambos mantenían relaciones extramatrimoniales. Esta interpretación ha generado controversia y ha puesto en el centro de atención a la pareja en cuestión.

Aunque las razones exactas detrás de la reacción de la pareja no han sido confirmadas, muchos consideran que el hecho de que fueran grabados los puso en una situación incómoda, especialmente si estaban ocultando una relación extramatrimonial. La serenata sorpresa de Pipe Bueno y Nico Hernández, que buscaba regalar momentos de alegría a los comensales del restaurante, terminó revelando, al parecer, un aspecto personal y polémico de la vida de esta pareja de desconocidos.

Lea también: Héctor Lavoe: Tres décadas sin ‘La Voz’

Mientras tanto, Pipe Bueno continúa consolidando su carrera musical y participando en proyectos colaborativos con otros artistas, y disfrutando su paternidad. A través de su talento y carisma, el cantante sigue dejando huella en la industria de la música popular en Colombia, aunque esta serenata sorpresa haya generado un inesperado revuelo.

Cantando en los semáforos

La semana pasada, Pipe Bueno y Nico Hernández pararon el tráfico de Bogotá presentando un miniconcierto, en el cambio del semáforo sobre la 85. En el video, que se ha viralizado en redes sociales, se ve a los intérpretes pasar cantando, precisamente “Una noche” por entre los carros, mientras algunos transeúntes grababan el momento.

Las reacciones de los usuarios en no se hicieron esperar. “Así no me enojaría en el trancón y esperaría horas”, “¿Qué le pasa a esa gente que no se baja a cantar con Nico y Pipe?”, “A mí se me atraviesan estos dos en el camino y segurito me voy detrás de ellos”. Inclusos algunos seguidores se lamentaron de haber pasado por ese semáforo e incluso muchos pidieron que el concierto se repitiera en otras ciudades como Medellín y Cali.