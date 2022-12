Concierto de Yina Calderón terminó con un muerto

Debido a la situación, la DJ aprovechó para aconsejar a sus seguidores para que no se emborrachen y que si se van a enfiestar lo hagan con moderación e, incluso, se puso de ejemplo a ella misma, pues todos saben que ella tiene un problema con el alcohol que está tratando de superar.



“Hubo una persona herida y lastimada y perdió la vida. Esto no puede pasar, chicos, si vamos a rumbas, por favor no lleguemos a pelear, emborracharnos al punto de matar personas o herirnos... Se los digo yo que sé que es no saberse manejar”, dijo.