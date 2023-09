¡Confirmado! Shakira ya tiene su día, ¿cuándo es?

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con Dónde Están Los Ladrones es haber cantado en 3 copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard ¡después de más de 30 años!” afirmó Shakira, para el blog For The Record de Spotify.

Sobre la elección de un día para festejar su carrera, Shakira dijo: “Cuando oí hablar del ‘Día de Shakira’ en Colombia, mi reacción inicial fue de total emoción. Se me dibujó una sonrisa en la cara y sé que mis padres estarán orgullosos de verla”.

Por ahora el Día de Shakira no será festivo en Colombia, pero sí un día en el que los fanáticos puede festejar así como ha sucedido con otras estrellas en el mundo: el 25 de junio es el Día Global de The Beatles, aunque también el 10 de julio se celebra el día de esta banda en Liverpool (Inglaterra) y Hamburgo (Alemania); el 24 de abril en Boston, Estados Unidos, de donde son originarios, celebran el Día de los New Kids on the Block; el 11 de julio, en Nueva Jersey, también en Estados Unidos, se festeja el Día de Michael Jackson; el 25 de febrero es el Día de Elvis Presley en Tennessee y el 20 de enero es el Día de David Bowie en Nueva York.

Para festejar este Día de Shakira, Spotify habilitó una playlist especial con 50 canciones para celebrar, detallando además que, a la fecha, hay más de 157 millones de playlists que contienen canciones de la barranquillera a nivel global.