Confirman fecha de estreno de ‘Masterchef’ y más detalles de esta edición

RCN se viene con toda con los estrenos que tiene preparados para 2022.

En medio del lanzamiento del primer capítulo de ‘Te la dedico’, la novela protagonizada por Diana Hoyos y Pipe Bueno, el canal anunció oficialmente el regreso de Masterchef Celebrity, pero esta vez de lunes a viernes a las 8 p.m., horario prime time de la televisión colombiana. (La nómina de lujo que tendría ‘MasterChef celebrity’ este 2022)

La gran noticia la dio Claudia Bahamón, quien aprovechó la fiesta de estreno de la novela, que se realizó en el restaurante Rancho MX, para contar que el programa de cocina vuelve el próximo 21 de febrero, más pronto de lo que los televidentes esperaban.

Además, abrió paso a la presentación de los 22 participantes de esta nueva edición, quienes también estaban presentes, en su mayoría, en el evento.

“Hace siete temporadas iniciamos con ‘Masterchef’. Para mí es un honor acompañarlos nuevamente en el ‘prime time’, a las 8:00 p.m. Quiero decirles que iniciamos esta nueva temporada de ‘Celebrity’ con un grupo maravilloso. Espero que nos acompañen”, dijo Bahamón. (Claudia Bahamón, lista para un nuevo Master Chef)

Agregó que “me siento muy orgullosa de pertenecer a RCN hace 20 años y lo llevo en mi corazón, lo aplaudo y lo agradezco. Siento que soy una mujer que ha hecho mi carrera en esta casa tan maravillosa y que han creído en mí y me han hecho de una gran persona”.

Así las cosas el reality de cocina deja los fines de semana para competir de cerca con ‘El Desafío’, del cual no se ha confirmado fecha de lanzamiento, pero se espera que también sea pronto.

Hace un par de semanas también se reveló la lista de 22 participantes que tendrá esta edición de ‘Masterchef’, que contará con los mismos jurados: Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Chris Carpentier.

Estos son los famosos que harán parte de ‘Masterchef’ 2022.

1. Carolina Gómez, actriz y exreina de belleza

2. Cristina Campuzano, actriz de ‘La niña’

3. Aida Morales, actriz de ‘A corazón abierto’

4. Aida Bossa, actriz de ‘El man es Germán’

5. Isabella Santiago, protagonista de ‘Lala’s Spa’

6. Manuela González, actriz de ‘En los tacones de Eva’

7. María Teresa Barreto, actriz de ‘Café con aroma de mujer’

8. Pamela Ospina, comediante

9. Lady Noriega, actriz de ‘Pasión de gavilanes’ y cantante

10. Natalia Ramírez, actriz de ‘Betty, la fea’

11. Alexandra Montoya, imitadora y locutora

12. Mauricio ‘Chicho’ Arias, comediante

13. Martín Karpa, actor de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

14. Estiwar G, el ‘ñerólogo’

15. ‘Tostao’, cantante de ChocQuibTown

16. Luis Eduardo Arango, actor de ‘La hija del mariachi’

17. Carlos Báez, actor de ‘La nieta elegida’

18. ‘Tatán’ Mejía, motociclista e ‘influencer’

19. Jair Romero, actor de ‘El Joe’

20. Aco Pérez, actor e ‘influencer’

21. Corozo, trovador

22. Ramiro Meneses, actor de ‘Café con aroma de mujer’

¿Qué dicen algunos participantes?

El Universal habló con varios de los famosos que llegarán este año al programa de cocina y ellos nos contaron un poco sobre su experiencia.

“Me siento orgulloso porque yo mismo hago cosas hoy que antes no hacía. Lo que más disfruto es hacer todo lo que tiene que ver con mariscos, encocados, todo lo de la tradición del Pacífico. Goyo me ha sugerido varias cosas en la cocina, pero lo cierto es que ella y yo no somos los mejores chef, pues el que más cocina es Slow y su esposa, ellos fueron los que de verdad me enseñaron”, contó Tostao, cantante de Chocquibtown.

Por su parte, la actriz Natalia Ramírez mencionó que “este ha sido una gran experiencia de trabajo en equipo, de superar retos, miedos porque yo me pongo muy nerviosa cocinando, pero a pesar del susto, es muy interesante el proceso. La cocina no es lo mío, pero me gusta mucho”.

Uno de los que se sinceró y afirmó que llegó al programa sin saber cocinar es el actor Aco Pérez, quien dijo que seguramente la gente se va a divertir mucho viéndolo superar los retos sin saber nada de cocina.

“Lo más difícil es cuando nos mandan a hacer platos de otros países, además de hacer postres, ahí se complica todo. Sin embargo, me preparé preguntándole a mi mamá que tiene buen sazón y el resto es improvisado”, explicó Aco.

Finalmente, el actor adelantó un poco que en esta temporada habrá un grupo de 4 participantes que se harán llamar “los analfabetas del sabor” porque son de los que no saben “ni hervir el agua”, ni nada de cocina. Además, prometió mucha diversión en esta temporada, comparada con la edición pasada en la que hubo polémicas y fuertes discusiones.