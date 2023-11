$!Conmoción por la inesperada muerte del actor mexicano Gustavo Pedraza, a los 41 años: qué le pasó

“Gustavo Pedraza, muy joven, se nos adelantó por un inesperado accidente, dejando a su esposa Jenilca con dos hijos pequeños: Michel y Gian Franco. Mis condolencias también para su mami y su hermano ‘El Tambochi’. Una noticia que nos sacudió ayer domingo”, se lee en el comunicado.

Gustavo Pedraza habría pasado algunos días en el hospital antes de su fallecimiento, y sus familiares, a través de redes sociales, solicitaron oraciones y comunicaron su delicado estado de salud.

“Señor, extraño la partida de mi hermano que me ha dejado un gran vacío en mi corazón y que no siento que haya nada que lo llene por ahora. Por eso vengo a ti y por fe te entrego mi dolor y tristeza. Dios mío, te entrego a mi hermano, creyendo que tú le has recibido y está en un lugar seguro donde felizmente descansa”, añadió.