$!Conozca a Lucas y Cristal, los protagonistas colombianos de ‘Sonido de libertad’

“Mi papá es actor y tenía unos contactos, hizo amigos en el pasar de la vida. Un amigo le dijo que en Fox (donde originalmente la estaban grabando) estaban haciendo casting para una película y él investigó, encontró todo y me inscribió. Fueron varias fases, semanas y semanas, porque eran muy rigurosos en ese tiempo. Ahorita ya no sé porque hace cuatro años no he vuelto a hacer películas”.

“Me consentían mucho, eso no lo puedo negar. Siento que hacían lo posible porque no les llegara una demanda (entre risas), hacían lo posible por quererme y consentirme. Yo era el consentido de la producción, según Cris”.

“Yo jamás me imaginé que se demoraría tanto. No sé por qué se demoró, hay teorías por ahí y yo tengo mis teorías, pero no sé por qué. Yo tenía fe de que se estrenara. Tengo una tía que siempre que veíamos una peli me decía: ‘Ese niño actúa mal, pero al menos sí se estrenó su película’, pero al fin estamos a días de que se estrene en Colombia”.

“Decían que yo era el que les provocaba dolores de cabeza. Yo no les creo, yo no les creo”.

¿Cómo llegó este personaje a tu vida?

“Fue un año después de que yo empezara como actriz. Me llegó el casting de Rocío y había muchas niñas. En ese momento pensaba que no iba a quedar porque ellas tenían mucha experiencia. Igual lo hice con toda la ilusión y algo muy raro que ocurrió es que normalmente el director no está en los castings, pero en este sí y eso ayudó mucho a encontrar los sentimientos que él estaba buscando para el mensaje, creo que le toqué el corazón”.

¿Qué nos puedes contar sobre la película y sobre tu personaje?

“Es un caso de la vida real, de unos niños hondureños que fueron raptados de sus padres y vendidos al tráfico sexual infantil. Es la historia de Rocío y Miguel y también se cuenta la historia de Tim Ballard, el detective que los salva. Mi personaje es muy lindo, es muy soñador. Yo sé que mucha gente está asustada por la película y dicen que no quieren ver esa cosa atroz, pero en realidad es más que todo hablar de un tema explícito como lo es la trata de niños”.

¿Cómo fue la experiencia de grabar un tema tan delicado?

“Con nosotros tuvieron mucho cuidado a la hora de hablarnos del tema, tuvimos el acompañamiento de psicólogos, de los padres y tuvimos una ‘kidcoach’ (entrenadora infantil) que fue Juliana Velásquez. Tenemos que agradecer que nos hayan protegido un montón, porque había escenas muy fuertes, pero las trabajamos con todo el equipo y los padres siempre estuvieron presentes. Hicimos unas escenas en Cartagena, en unos containers, y yo decía: ¡Dios mío, qué calor! Pero saliendo del set nos tenían paletas, nos ponían música, nos poníamos a bailar, entonces era muy divertido y protegían mucho nuestra inocencia”.

¿Hubo barreras por el idioma?

“Nosotros grabamos en español, con Jim Caviezel grabamos en español, pero sus textos sin los niños sí eran en inglés. A la hora de grabar teníamos un traductor que nos ayudaba y fue muy divertido porque en un momento no estaba en traductor y él me hacía señas porque su español no es nada bueno y hacía gestos raros, yo me reía”.

¿Y cómo fue trabajar con Eduardo Verástegui?

“Hace poco pudimos hablar como tal, porque siempre que nos encontrábamos estábamos grabando. Hace poco habló conmigo, me dijo que estaba muy grande, que él estaba muy feliz. También hablé con Tim Ballard, el original, y me dijeron que me merecía un Oscar. ¡Espero que así sea!”.

¿Qué pensabas en todos estos años que pasaban y no estrenaban la película?

“Fueron 5 años de espera y en un momento me llegué a olvidar... Finalmente salió y no ha parado. En un momento me llegué a sentir abrumada porque de un día para otro empecé a recibir muchos seguidores y muchos mensajes en diferentes idiomas. Estoy muy feliz de que se hubiera estrenado 5 años después, porque si yo tuviera 11 años no habría dimensionado el boom tan grande y no habría podido ni siquiera dar entrevistas”.