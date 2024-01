Conozca dónde puede ver los Premios Globos de Oro

Los Globos de Oro llegarán este domingo a su edición 81 con varias novedades. Después del escándalo de años anteriores, con polémicas que tuvieron a los premios al borde de su desaparición, la investigación del diario Los Angeles Times que desprestigiaba al grupo encargado de votar los premios desde 1943 (eran muy pocos los votantes) y cuya estructura y funcionamiento fue degradándose, hoy pareciera tienen otro aire.

Los problemas venía de base, de quienes entregaban los premios: la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (Hfpa, por sus siglas en inglés). Esta asociación ya no está a cargo de los galardones y la de este domingo 7 de enero será la primera ceremonia tras vender sus derechos a Dick Clark Productions y Eldridge Industries, nuevos dueños y productores de la gala que se han encargado de ampliar el número de votantes, incluyendo reconocidos críticos y especialistas, en total pasaron de votar cerca de 89 personas a tener un mayor número de jurados: 300 personas en 75 países.

Por Colombia fue incluido el crítico paisa Jerónimo Rivera, desde abril del año pasado.

Con los Globo de Oro, en su edición 81, comienza la temporada de premios que seguirá con los Critic’s Choice Awards el 14 de enero y un día después, el 15 de enero, los retrasados Premios Emmy de 2023 —que tuvieron que aplazarse por la huelga de actores—. Ya en febrero se entregarán los Premios Bafta el 18, los SAG Awards el 24 y los Premios Óscar serán el 10 de marzo (con el anuncio de los nominados el 23 de enero).

Los Globo de Oro se verán este domingo 7 de enero a partir de las 8:00 p.m. por TNT y HBO Max y una hora antes de la gala, a las 7:00 p.m., habrá una cobertura especial del paso de las celebridades por la alfombra roja.

La gala se sabe que durará tres horas y si no alcanza a verla, quedará alojada en HBO Max luego del evento en vivo y disponible en la plataforma por tres meses. La ceremonia se realizará en el Beverly Hilton de Los Ángeles, y estará presentada por el actor y comediante Jo Koy, quien conducirá el show por primera vez.

En cuanto a nominaciones, Warner Bros. Discovery fue la compañía de medios que recibió más reconocimientos, con 35 nominaciones entre HBO, HBO Max, Warner Bros. Television y Warner Bros. Motion Picture Group.

En cuanto a películas, Barbie es la más nominada con 9 y en las series barrió Succession también con 9. A Barbie le pelean de tú a tú las películas Oppenheimer y Los asesinos de la luna y Succession tiene más lejos a Only murders in the building y The Crown.

¿Quién ganará? El domingo lo sabremos.