Conozca el ‘colágeno’ que se robó el corazón de Aída Morales

Pese a las críticas a los que se enfrentan hoy en día, múltiples celebridades tienen relaciones sentimentales en las que la diferencia de edad es notable, pues el rechazo social no les impide enfocarse en su relación y no en el ‘qué dirán’.

Una de ellas es Aída Morales de 55 años, quien actualmente sostiene un noviazgo con Fabián Copete, también actor y mánager de 45 años, 10 años menor. De hecho, en el programa de Entretenimiento La Red, la destacada actriz defendió su relación de las críticas y comentarios negativos que ha recibido sobre su pareja.

Durante una entrevista con el programa mencionado anteriormente, Morales cuestionó los comentarios sin fundamento. “A mí me da mucha risa cuando la gente dice ‘el pollo’, ¿pollo a los 45 años? Yo no sufro de eso y, por fortuna, la pareja que me acompaña para él eso nunca fue un problema y, hoy en día, para nada es una dificultad tener la relación que tenemos”, sostiene Aída Morales.

“Yo creo que los años también hablan de precisamente en no pensar en eso, para él lo importante es cómo construimos día a día nuestra relación”. Además, reveló la importancia de contar con una pareja durante esta etapa de su vida.

“Acabo de cumplir 55 años, no es un secreto que las mujeres a los 50 años cerramos un periodo de fertilidad“, dice Aída. “Llega la menopausia, con ella llegan síntomas y cosas que no son fáciles”, agregó.