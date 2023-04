$!“Contigo”: El álbum de Mike Bahía que revive la cultura caleña

En entrevista exclusiva con Vanguardia, Mike Bahía habla de su más reciente lanzamiento, “Contigo”, un álbum tropical con el que el artista caleño destaca la idiosincracia de la ciudad que lo vio nacer.

“Me arriesgué un poco más, quise ser agradecido con mi Cali”, afirma el artista que siempre ha tenido el sueño de ser salsero. “Yo siempre digo que es un sueño frustrado, aunque ya no está tan frustrado porque mi canción más escuchada hoy es una salsa, me di cuenta que la gente se disfrutó tanto ‘De qué manera”, cuenta el músico.

Son 12 canciones las que componen este nuevo álbum que tiene colaboraciones con grandes artistas como con el regional mexicano Carin León, Keityn y Dekko. Además de contar con la participación de su cómplice y pareja, Greeicy Rendón.

“Yo te hablo del día a día que tenemos hoy, llevamos muchos años juntos y es muy bonito porque estamos en un lugar que dispusimos para tener un estilo de vida en el que trabajamos, y a la vez estamos en casa”, dice el ganador del Grammy Latino.

El desarrollo de este proyecto musical estuvo a cargo de La Creme, un equipo artístico con grandes éxitos a nivel mundial. “He hecho este disco con cada persona que me está escuchando. Todo lo que existe y lo que he hecho a lo largo de mi carrera, ha sido al lado de gente maravillosa; no lo he hecho solo, desde la composición, la creación de las canciones, la mezcla, los músicos, la promoción hasta los fans, todo ha sido un trabajo en equipo”, destaca el cantante colombiano.