Continúa el infierno de Yina Calderón por sus glúteos

A pesar de que a Yina ya le habían realizado una cirugía para quitarle esta sustancia y estaba mucho mejor, ahora segura que los biopolímeros le siguen dando fuertes dolores, tanto así que no se puede levantar de la cama.

Cabe aclarar que en la intervención quirúrgica los especialistas intentan retirar la mayor cantidad de biopolímeros, pero no es posible extraer el 100 %.

“No me he podido parar de la cama... Me volvieron a joder los biopolímeros, tengo inflamación, dolor y tengo un huevo ahí, esto es un veneno de por vida, ni se les ocurra inyectarse esa mi3rd4”

Asimismo, Yina reveló que de sus implantes, aunque solo tiene uno, ya está mucho mejor y que ni se le nota gracias al trabajo de los cirujanos, pero que su pesadilla siempre será esta sustancia que le provoca dolores insoportables.

Debido a esto, la Dj aseguró que se está cuidando y se está tomando el medicamento que le recetó el doctor para sentirse mejor, pues en sus planes solo esta operarse de nuevo la cola para volver a colocarse el implante y no otra extracción de biopolímeros.