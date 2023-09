Continúa la pelea: Frida Sofía reaparece con fuertes comentarios hacia Alejandra Guzmán, su madre

La polémica relación entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán sumó un nuevo episodio luego de que la cantante de rock acusara a su hija de haberla agredido físicamente. Como era de esperar, la joven no se ha quedado callada y respondió con mensajes a través de sus redes sociales.

La artista de 31 años compartió varias historias a través de su cuenta de Instagram en la que, si bien no menciona a su progenitora, son una respuesta indirecta a los señalamientos en su contra.

“No me voy a disculpar más por ser yo. Sí, soy confrontacional, sí soy muy honesta. Sí, si me faltas el respeto, te voy a irrespetar educadamente. Estoy enferma y cansada de moldear mi personalidad por el bien de los sentimientos de otra persona cuando estos no han tomado los míos en consideración”, fue el primer mensaje que compartió en inglés.