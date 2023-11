¿Copiando a Karol G? Critican a Tini y la acusan de plagiar a la Bichota

Martina Stoessel, mejor conocida como Tini es una cantante, actriz y modelo argentina muy popular en las industrias de la música y el entretenimiento. Se hizo famosa por su papel protagónico en la exitosa serie de Disney Channel, “Violetta”, donde interpretó a la protagonista. Su participación en la serie la catapultó a la fama en gran parte de América Latina.

Desde entonces, ha construido una exitosa carrera musical que la ha llevado a obtener varios números uno con sus temas. Aunque ha tenido algunos temas polémicos es las últimas semanas, la cantante sigue estando firme en seguir haciendo lo que le gusta: cantar.

Para muchos de sus fans en el mundo, Tini está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera. No obstante, para algunos otros, hay situaciones que les hacen pensar que no es así. Esto debido a que por las redes sociales le están haciendo saber a la cantante argentina que no les está gustando su manera de hacer música por estos días.

De hecho, tras su más reciente video musical de la canción ‘Lágrimas’, la cual hace en compañía de los cantantes también argentinos BM y Big One la han comparado con Karol G.

Cabe destacar que hace apenas un par de semanas la cantante paisa lanzó el video musical de ‘Mi ex tenía razón’, en donde utilizó un estilo tanto en su forma de vestir como en la del video, inspirada en Selena Quintanilla. Incluso, afirmó que era todo un homenaje que ella quería rendirle.

Lea también: Martha Isabel Bolaños reveló cuál fue la propuesta que le hizo Michael Jackson cuando se conocieron

Ahora, los fans de Tini aseguran que la cantante argentina también hizo una versión del video de Karol G.

Le llueven críticas a Tini por su más reciente video

Cabe destacar que, previo al estreno de su colaboración, por medio de su cuenta de Instagram, Tini fue compartiendo algunos adelantos de lo que sería su nueva canción. Aunque a algunos de sus seguidores les encantó el resultado, muchos otros no quedaron contentos, pues aseguran que la cantante está perdiendo el estilo que la catapultó a la fama.

“Todas las canciones son iguales y el auto tune a full”, “no tiene creatividad, el video es igual al que hizo Karol G”, “esta canción suena igual a las 99 anteriores”, “más de lo mismo, en ningún momento explotó”, “no me gusta, todos los temas iguales”, “que poco te favorece ese look”, “te faltó el sombrero de Karol G también”, son algunas de las críticas.