“Cortés y divino”: Amparo Grisales revela detalles de su noviazgo con un brasileño

La actriz colombiana Amparo Grisales, conocida por su larga y exitosa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión, sorprendió a sus seguidores al hablar de su vida amorosa en una reciente entrevista con la revista Aló.

Grisales, de 65 años, confirmó que sigue su relación a distancia con un hombre brasileño, con el que lleva varios años de noviazgo. Según contó, se conocieron en un viaje a Río de Janeiro y desde entonces mantienen el contacto por teléfono y videollamadas.

La actriz describió a su pareja como un “galán, cortés, divino, guapo” y reveló que él tiene 58 años y no tiene redes sociales. Además, dijo que no le importa la diferencia de edad ni lo que digan los demás sobre su romance.

“Yo no me fijo en eso. Yo me fijo en cómo me siento yo con esa persona, cómo me trata, cómo me respeta, cómo me quiere”, expresó Grisales, quien también confesó que le gustaría casarse algún día.

La actriz, que actualmente participa como jurado en el programa Yo me llamo, aseguró que está feliz y tranquila con su novio y que espera poder reencontrarse con él pronto.