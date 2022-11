Critican a Yina por nuevo video en el que aparece semidesnuda

La empresaria de fajas está en boca de todos y no precisamente por su talento o por lo buena que está la canción, pues varios usuarios no han hecho más que darle palo por haber sacado en versión de guaracha este vallenato.

El video, que lleva pocas horas subido a Youtube y ya cuenta con más de 170 mil reproducciones, también ha causado conmoción por las imágenes que aparecen allí, pues fue grabado en la zona de tolerancia de Bogotá: el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

Yina aparece vestida ligerita de ropa al lado de sus dos hermanas y una persona de la comunidad LGBTIQ+. Todas salen maquilladas y hacen el papel de trabajadoras sexuales en esta zona de tolerancia, al mismo tiempo que toman licor.

“Y te diría que ya no me duele, y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas cómo me has dejado. Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas cómo quema el frío. Que el sentimiento de esta triste letra, fuera de tu dolor y no del mío”, es la estrofa que canta la dj.

A pesar de que Calderón expresó abiertamente que había hecho esta canción versión guaracha porque le gusta mucho, esto no fue muy bien tomado ni siquiera por varios de sus seguidores, quienes le dijeron que no le había salido bien.

“Yo amo literal esta canción y quise hacer la versión Guaracha”, expresó Yina.

Entre las críticas que le han llovido a Calderón se encuentran: “No soporté mas de 20 segundos del nuevo video de Yina Calderón”, “Cuando pienso que ya nada me sorprende en este mundo llega Yina Calderón con el video de su guaracha pintamos toda la casa” y “Si yo fuera José Luis Carrascal demandaba a Yina Calderón por dañar “como duele el frío”, fueron algunos de los comentarios que recibió Calderón.

No obstante, no todos los comentarios fueron negativos, pues algunos fans de la empresaria le expresaron su apoyo y les contestaron a quienes hoy la señalan.

“Cada persona es libre de hacer lo que desee con su vida , estamos donde somos felices y ella así es FELIZ”, “por lo menos tienen la valentía y la autoestima de mostrarse tal y como son, aquí las que critican tienen los súper cuerpazos y la autoestima a mil”, “A mí me encanta q a ella no le importa el q dirán” y “Un pequeño homenaje a las trabajadoras sociales”, le escribieron.