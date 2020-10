Críticas a la ex de ‘La Liendra’ por supuesto romance con Kevin Roldán

Los tres famosos protagonizan un circulo amoroso, pues Luisa luego de ser novia de ‘La Liendra’ y terminar la relación, ahora es vista con Kevin Roldán de paseo por Cartagena, lo cual ha generado todo tipo de reacciones y memes, principalmente en Twitter.

La evidencia del posible romance de Luisa con el cantante quedó registrada en sus redes, donde compartió foto junto a él en lo que sería la habitación del hotel en el que se estarían hospedando en La Heroica.

Aunque el mismo reguetonero había dicho que estaría en Cartagena promocionando su nuevo tema ‘Medellín’, tal parece que aprovechó para compartir con la influencer.

Hasta el momento ninguno se ha pronunciado, lo cierto es que no han dejado de publicar historias en Instagram.

Para muchos podría tratarse de una amistad o de asuntos laborales teniendo en cuenta que Luisa podría ser la modelo del video de la nueva canción de Roldán. Sin embargo, nada está confirmado.

Mientras tanto en las redes crecen las especulaciones, los memes y comentarios al respecto.

Cabe recordar que Luisa está soltera tras terminar su relación de varios años con Mauricio Gómez, conocido como ‘La Liendra’, mientas que a Kevin aún no se le conoce novia estable, por lo que no sería raro que haya un romance con la influencer.

“Me hace falta esa persona, y si ya no está no es porque sea mala o yo sea malo, simplemente es porque las cosas ya se tenían que acabar, no hay una explicación más y si les voy a aclarar que no hubo infidelidad ni por el lado de ella, ni por el lado mío”, manifestó ‘La Liendra’ sobre la ruptura, el pasado mes de julio.

Aquí algunas imágenes que inundan las redes: