¿Cuándo nace el hijo de Christian Nodal? Ya se reveló la fecha

“Creo que le ha venido muy bien, sobre todo a él, la gran noticia; de hecho, le ha hecho tanto bien el saber que será papá, que ha dejado de tomar, ha dejado la fiesta y se ve mucho más sano, tiene otro semblante; y profesionalmente está retomando su carrera, está enfocado en limpiar su imagen, ya que el año pasado lo perjudicó cancelar tantas presentaciones... hoy es otro, esto le dio un giro a su forma de ver la vida”.

Dijo la fuente citada por TvNotas.

Comparan a Cazuu con Belinda por salir con Nodal

Por su parte, Cazzu habló por primera vez sobre las comparaciones constantes que se hacen entre ella y Belinda, exnovia del cantante de “Un cumbión dolido”.

Los internautas en redes sociales y diversos medios de comunicación han comparado su estilo, relación amorosa con Nodal e incluso colaboraciones musicales. Recientemente, se anunció que Cazzu colaborará con Los Ángeles Azules, la misma agrupación con la que Belinda trabajó en el tema “Amor a primera vista”.

La rapera argentina, Julieta Cazzucheli, fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México por el programa Siéntese quien pueda, y le preguntaron sobre las comparaciones que se hacen entre ella y Belinda.

Cazzu dijo que estas comparaciones le parecen malintencionadas y que ella no tiene nada en contra de Belinda. De hecho, creció escuchando su música y la admira por su trayectoria como cantante, actriz, diseñadora y empresaria.

La rapera argentina no presta mucha atención a lo que dicen los medios o las personas en redes sociales, por lo que no se ha sentido incómoda. Cazzu finalizó diciendo que la gente disfruta comparando, pero que ella no se siente tan comparada con Belinda o tal vez no está tan pendiente de estas cosas.