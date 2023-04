Cuarteto de Nos deleita a los fans de Bucaramanga con su tour Lámina Once 2023

Este miércoles 26 de abril, el grupo uruguayo Cuarteto de Nos se presenta en el centro de eventos Cenfer de Bucaramanga, como parte de su gira Lámina Once 2023, que celebra sus más de 30 años de trayectoria musical.

Los asistentes al concierto disfrutarán de un repertorio variado que incluyó grandes éxitos de la banda como Ya no sé qué hacer conmigo, Así soy yo, Lo malo de ser bueno, Cuando sea grande y Me amo, entre otros. También hubo espacio para algunas canciones de su último álbum, Lámina Once, lanzado en 2021.