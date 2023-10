“¡Cuidado!” Tom Hanks denuncia el uso de su imagen creada con AI para un comercial

En una publicación en Instagram, Hanks alertó sobre un video promocional de un plan dental que utiliza una copia digital no autorizada de su imagen. “Cuidado”, escribió Hanks, “No tengo nada que ver con eso”. La publicación ha recibido más de 111,700 “me gusta” desde que la compartió con sus 9.5 millones de seguidores en Instagram.

La copresentadora del programa de entrevistas de la CBS, Gayle King, también ha advertido sobre anuncios similares. “Hay un video por ahí promocionando algún plan dental con una versión mía de IA. No tengo nada que ver con eso”, dijo el actor. “No tengo nada que ver con esta empresa”, alertó la conductora en Instagram. “¡Nunca he oído hablar de este producto ni lo he utilizado! Por favor, no se dejen engañar por estos videos de IA”.